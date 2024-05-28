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ISW: ВС РФ захватили инициативу на всем театре военных действий на Украине

ISW: ВС РФ захватили инициативу на всем театре военных действий на Украине

Российские военные захватили инициативу на всем «театре военных действий» на Украине. Такое мнение в интервью американской газете New York Post выразил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

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