🤝 Вместе — светлее. Как жители Джанкоя и района справляются с временными ограничениями Джанкой и район — на особом режиме: свет и вода подаются с ограничениями.
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🤝 Вместе — светлее. Как жители Джанкоя и района справляются с временными ограничениями Джанкой и район — на особом режиме: свет и вода подаются с ограничениями.