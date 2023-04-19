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КР Х-50, она же «изделие 715» вселяет ужас в бандеровцев, как и «Солнцепек»

КР Х-50, она же «изделие 715» вселяет ужас в бандеровцев, как и «Солнцепек»

Стало понятно, почему новое наше оружие вызвало панику у руководства ВСУ На фото: модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ Дальней авиации Воздушно-космических сил России наносит удары крылатыми ракетами воздушного базирования (КРВБ) Х-101 (Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) 13 апреля 2023 года во время своего брифинга топовый чин из Генштаба ВСУ, бригадный генерал с ни разу не свидомой фамилией Громов сообщил о большой печальке для «незалежной».

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