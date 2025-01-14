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Глава Пентагона настаивает на увеличении военных расходов

Глава Пентагона настаивает на увеличении военных расходов

ВАШИНТОН (ИА Реалист). Уходящий министр обороны США Ллойд Остин еще в конце ноября прошлого года направил письмо в административно-бюджетное управление в администрации Белого дома, в котором порекомендовал оставить избранному президенту Дональду Трампу предложенный пятилетний план обороны.

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