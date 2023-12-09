Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Ну конечно! Это же Россия, а не страны ЕС,  вводила пакет за пакетам все новые санкции против себя, в том числе и отк...Германия в собств...
  • Zenit Nork
    Ну не выведет, ну не будет. И что ?Алиев предложил а...
  • Анатолий Ишимбаев
    Терпеть будем? Доколи?Запад готовит бло...

Собянин: Более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Собянин: Более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сохранении памяти героев Отечества в топонимии Москвы."Больше 150 улиц Москвы названы в честь Героев Отечества", - об этом в своём телеграм-канале напомнил мэр столицы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх