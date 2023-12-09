Собянин: Более 150 улиц Москвы названы в честь героев Отечества

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сохранении памяти героев Отечества в топонимии Москвы."Больше 150 улиц Москвы названы в честь Героев Отечества", - об этом в своём телеграм-канале напомнил мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии