Андрей ОрловПолитика"Так было всегда": чешский журналист обвинил США в желании жить за счет русских Американцы всегда хотели жить за счет России и ее ресурсов, отметил журналист чешской газеты Haló noviny Роман Блашко.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда ВладыкаТак Россия всегда кормила весь мир, вот и (Ковид-19) тоже из той же оперы, надо что бы русская вакцина кормила США и Европу в лице Англии, они так охотчи до чужого добра, вот сбежали к ним наши (нувориши безграмотные) а когда одумались что им только на время дали свободно пожить на варованные средства, так за тем следует национализация средств а (нуворишей) в расход, вот так и поступили с Березовским и другими его соотечественниками. Так что они всегда "находили" проступки за Россией и налагали штрафы за счёт которых богатели, а так кто им в карман положит а они за эти же средства будут платить таким как (Навальный и таким же умникам). Так прежде чем свои глупые высказывания высказывать и на нашего Президента ржавую бочку катить, мозгами обзаведитесь а за тем и кричите свои кричалки и лозунги. Во времена нашего Великого Сталина по всем плакала тюрьма и это правильно, прежде чем предовать свою Родину, мозги прополощите в щёлочи. Вам такого Президента не найти который болеет за Россию и возвеличивает Россию. Такие пустышки кричали: долой Царя, Царя не стало, долой временное правительство, не стало, долой Социализм но выстояли и прошли этот трудный путь, долой Сталина и Сталина не стало а Хрущёв быстро "развенчал культ личности" а что сам? при Стылине востанавливались города, сёла, заводы и фабрики, продуктовые карточки уходили с потребления а при Хрущёве всех посадил на кукурузу и на хлеб ввели карточки, стал строить жильё но не по своей прихоти а так требовало время и потолки стали не 270 см., а 240 см., хотел совместить что то ещё но Слава Богу не дали, при Брежневе потихоньку нормализовалось. И при СССР тоже крикуны были и что? стали жить лучше? богаче? все в ваучерах искупались, суть не стали кормовой базой для Мировых Акул, они все наши наработки наших учёных своровали но не очень это им помогло, а Украинцы и вовсе всё продали и где теперь учёные? вот так и живём и потому что сами кричали и боролись против своего государства.Комментировать
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