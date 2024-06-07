Было, что обсудить: зачем дети Заворотнюк встретились с Петром Чернышевым после церемонии прощания?

Вопреки разговорам в сети о том, что у Петра Чернышева никогда не ладилось с детьми Насти Заворотнюк, хочется сказать о том, как все члены семьи приехали на могилу к Насте на следующий день после прощаний, чтобы почтить память любимого человека и организовать поминальный стол.
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