Было, что обсудить: зачем дети Заворотнюк встретились с Петром Чернышевым после церемонии прощания?

Вопреки разговорам в сети о том, что у Петра Чернышева никогда не ладилось с детьми Насти Заворотнюк, хочется сказать о том, как все члены семьи приехали на могилу к Насте на следующий день после прощаний, чтобы почтить память любимого человека и организовать поминальный стол.