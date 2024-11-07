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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» ван Нистелроя выиграл 1-й же матч в еврокубках. При тен Хаге была 1 победа в 9 играх с начала прошлого сезона

Нидерландец временно исполняет обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Сегодня манкунианцы победили ПАОК (2:0) в Лиге Европы.

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