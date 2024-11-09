Army Recognition: Новейший китайский беспилотник СН-7 очень похож на американский стратегический бомбардировщик В-21 Raider

Китай официально презентовал первые изображения своего БПЛА-невидимки СН-7. Как отмечают военные эксперты, этот беспилотник имеет поразительное внешнее сходство с американским стратегическим бомбардировщиком-невидимкой В-21 Raider, что вызвало новую волну дискуссий о происхождении его технологии.