Сон в одной постели с собакой не ухудшает качество сна, на самом деле всё наоборот

Тот, кто винит собаку в бессонной ночи, может быть прав лишь отчасти. Данные, полученные от 25 владельцев собак и их 38 хаски и маламутов, показали, что люди и собаки ворочаются ночью синхронно, и каждый может спровоцировать другого.