Путин и Трамп унизили Зеленского на глазах у всего мира

Вот так поворот Украине пришло время сменить президента. Об этом журналистам заявил американский лидер Д.
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Отлично, Константин!