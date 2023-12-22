Захарова оценила острые высказывания Прилепина об Узбекистане и расширении России

Представитель внешнеполитического ведомства констатировала, что слова писателя не отражают позицию России21 декабря писатель Захар Прилепин заявил, что России якобы нужно присоединять к себе территории, откуда приезжают люди на заработки.
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