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Царьград

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Захарова оценила острые высказывания Прилепина об Узбекистане и расширении России

Захарова оценила острые высказывания Прилепина об Узбекистане и расширении России

Представитель внешнеполитического ведомства констатировала, что слова писателя не отражают позицию России21 декабря писатель Захар Прилепин заявил, что России якобы нужно присоединять к себе территории, откуда приезжают люди на заработки.

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