Генштаб РФ: дополнительной мобилизации не будет, достаточно поступающих контрактников

С 1 октября начинается осенний призыв на срочную службу в ВС РФ. Перед началом призывной кампании заместитель главы организационно-мобилизационного управления генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский развеял главные опасения родственников будущих военнослужащих.
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