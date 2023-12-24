Ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», поражения СКА и «МЮ», Петросян – чемпионка России, титул Бивола и другие новости

Лена Мисько

РФС получил от ФИФА 8,2 миллиона долларов Как сообщается в специальном докладе о работе Международной федерации футбола (ФИФА), в период с 2016 по 2022 год по программе развития всем конфедерациям, а также 211 ассоциациям были переданы средства в размере 2,79 миллиарда долларов. Из них 9,8 миллиона полагалось РФС, который в итоге получил 8,2 миллиона. Из 9,8 миллиона 5,5 должны были пойти на операционные расходы, а 4,3 – на проекты. В итоге одобренные 8,2 миллиона пошли на: - оборудование – 3,2 миллиона; - операционные расходы – 1,6 миллиона; - административные расходы и управление – 1,1 миллиона; - соревнования – 1 миллион; - женский футбол – 0,9 миллиона; - национальные сборные – 0,3 миллиона; - увеличение потенциала – 0,1 миллион. Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rfs-poluchil-ot-fifa-8-2-milliona-dollarov-2161266/