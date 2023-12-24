1. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в 18-м туре АПЛ и упустил шанс обойти лондонцев в таблице.
Ничья «Ливерпуля» и «Арсенала», поражения СКА и «МЮ», Петросян – чемпионка России, титул Бивола и другие новости
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Лена Мисько
РФС получил от ФИФА 8,2 миллиона долларов Как сообщается в специальном докладе о работе Международной федерации футбола (ФИФА), в период с 2016 по 2022 год по программе развития всем конфедерациям, а также 211 ассоциациям были переданы средства в размере 2,79 миллиарда долларов. Из них 9,8 миллиона полагалось РФС, который в итоге получил 8,2 миллиона. Из 9,8 миллиона 5,5 должны были пойти на операционные расходы, а 4,3 – на проекты. В итоге одобренные 8,2 миллиона пошли на: - оборудование – 3,2 миллиона; - операционные расходы – 1,6 миллиона; - административные расходы и управление – 1,1 миллиона; - соревнования – 1 миллион; - женский футбол – 0,9 миллиона; - национальные сборные – 0,3 миллиона; - увеличение потенциала – 0,1 миллион. Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rfs-poluchil-ot-fifa-8-2-milliona-dollarov-2161266/
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sport-express.ru
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8 час.
Лена Мисько
🔴5⃣:2⃣🐉 Эта победа точно останется в памяти! Илья Ковальчук вернулся в родной «Спартак» спустя 22 года, и отметил своё возвращение забитым голом! Пятая подряд победа «Спартака»! Впереди у нашей команды – новый выезд, который начнём 26 декабря в гостях у «Торпедо» в Нижнем Новгороде! А пока, с победой, спартаковцы – и спасибо за громогласную поддержку в Лужниках!
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5 час.
Лена Мисько
https://dzen.ru/a/ZYg1i1KwnBEvagxP Идеальный, или почти идеальный, матч ХК «Спартак» против «Куньлунь РС». Статья автора «Красно-Белая Волна» в Дзене ✍️: В завершающий день народных гуляний на малой спортивной арене
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4 час.
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