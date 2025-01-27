Колумбия продержалась под санкциями Трампа 49 минут

26 января президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на колумбийские товары в ответ на отказ Колумбии принять два американских военных самолета с колумбийскими беженцами, депортированными из США.
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