МО: ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев сообщил ТАСС, что российские военные сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.
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