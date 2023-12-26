МО: ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев сообщил ТАСС, что российские военные сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.