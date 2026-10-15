Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев спрогнозировал спотовые цены на газ в Европе в пределах $900—1200 за тысячу кубометров этой зимой на фоне дефицита топлива и неопределённости с поставками из Катара.