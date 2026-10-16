Зять президента США Джаред Кушнер, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев (справа налево) © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС США ищут способы снять санкции с России, потому что ограничения вредят им самим, заявил Кирилл Дмитриев.