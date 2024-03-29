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Несекретные материалы

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ВС РФ нанесли серию ударов по украинским ТЭЦ и ГЭС: энергосистема страны уничтожена на 50%

ВС РФ нанесли серию ударов по украинским ТЭЦ и ГЭС: энергосистема страны уничтожена на 50%

В ночь на 29 марта российские войска обрушили на энергообъекты, системы ПВО и установки ЗРК киевского режима серию ударов беспилотниками-камикадзе «Герань-2» и крылатыми и баллистическими ракетами.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Да много чего еще &quot;забыли&quot;.Эту бандерляндию можно и в день и в ночь, вбивать в &quot;каменный век&quot; до тех пор, пока там еще что-то шевелится.Как написал один киевлянин обращение к России:&quot;Бомбите нас, не жалейте,бомбите до тех пор, пока есть хоть один бандеровец на этой территории.&quot;
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Добить оставшееся,чтоб сидели во тьме,как обещал порох....
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8 час.
vagas Karlito
Нельзя оставлять иллюзии хохлам! Они должны понимать  что ВСЁ,- шутки кончились!))) Добить до разрушения  полного!))
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6 час.

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