ВС РФ нанесли серию ударов по украинским ТЭЦ и ГЭС: энергосистема страны уничтожена на 50%

ЛК

Любовь Кузьмина

Да много чего еще "забыли".Эту бандерляндию можно и в день и в ночь, вбивать в "каменный век" до тех пор, пока там еще что-то шевелится.Как написал один киевлянин обращение к России:"Бомбите нас, не жалейте,бомбите до тех пор, пока есть хоть один бандеровец на этой территории."