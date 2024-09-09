Маккол: и.о. посла США в Афганистане в 2021 году подделал тест на COVID

Исполнявший обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон в 2021 году во время вывода американских военных из страны подделал свой положительный тест на коронавирус, чтобы иметь возможность улететь обратно в Соединенные Штаты.
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