Посольство Франции в Венгрии опровергло заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Будапешт 23 октября для участия в мероприятиях, посвященных годовщине восстания 1956 года.