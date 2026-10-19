Посольство Франции в Венгрии опровергло заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Будапешт 23 октября для участия в мероприятиях, посвященных годовщине восстания 1956 года.
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