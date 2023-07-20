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Путин призвал создавать все условия для того, чтобы ветераны СВО на Украине включались в активную общественную деятельность

Путин призвал создавать все условия для того, чтобы ветераны СВО на Украине включались в активную общественную деятельность

Российский президент Владимир Путин призвал создавать все условия для того, чтобы ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине включались в активную общественную деятельность.

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