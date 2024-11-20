Российские банки смогли отразить более 30 миллионов атак мошенников за полгода

В Нижегородской области прошел Антикризисный форум Антикризисный форум прошел в Торгово-промышленной палате Нижегородской области 20 ноября, передает издание «Нижегородская правда», ссылаясь на информационное агентство «НТА-Приволжье».
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