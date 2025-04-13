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Царьград

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Страстная неделя 2025: Когда начнётся, что можно и нельзя делать с 14 по 19 апреля

Страстная неделя 2025: Когда начнётся, что можно и нельзя делать с 14 по 19 апреля

В этот понедельник начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста, который завершается с наступлением Пасхи.

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