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Как «злые русские хакеры» уничтожили всю разведку Украины

Как «злые русские хакеры» уничтожили всю разведку Украины

8 июля руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что множество сотрудников Главного управления разведки украинского минобороны — наркозависимые с богатым криминальным прошлым.

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