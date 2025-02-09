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Дю Плесси победил Стрикленда и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Дю Плесси победил Стрикленда и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Южноафриканский боец смешанных единоборств Дрикус дю Плесси одержал победу над Шоном Стриклендом из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 312 в Сиднее, защитив свой титул чемпиона организации в среднем весе.

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