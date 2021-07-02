Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Лишнее доказательство того,что в истории страны ты ноль без палочки.Сталин верил в пакт,но в том,что война на пороге ...Эх, «Яблоко», куд...
  • Antanas
    Лживая дермократия и их права.Зачем нужны попра...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну почему проституцию не привлекают к ответственности... Или сама власть такая???Бесцензурный ИГО-ГО

В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

Звучит как плохой анекдот.В Нью-Йорке на мине подорвались два бойца ВСУБойцы 8-го батальона ВСУ подорвались на взрывном устройстве возле переименованного в Нью-Йорк посёлка Новгородское, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Андрей Иваныч
и это неплохо ,но мало.

Картина дня

наверх