Суд отклонил жалобу пермского чиновника на действия сотрудников ФСБ

Андрей Угольков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.Суд отклонил жалобу главы управления автодорог и транспорта краевого минтранса Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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