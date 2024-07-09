Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

СВР заявила о подготовке Вашингтоном в Грузии «цветной революции»

СВР заявила о подготовке Вашингтоном в Грузии «цветной революции»

США готовят смену власти в Грузии по итогам выборов в парламент 26 октября с помощью грузинского президента Саломе Зурабишвили, в стране может произойти «цветная революция», сообщает Служба внешней разведки России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
Как говорят сами о себе грузины: &quot;Грузина можно обмануть только один раз.&quot; Но если подобное произойдёт, то можно с уверенностью сказать, что грузин в стране не осталось.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх