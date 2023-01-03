Страна и люди

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Несостоявшийся атомный апокалипсис

Несостоявшийся атомный апокалипсис

На Новый год американцы собирались разбомбить нашу страну, но испугались Иван Рыбин Фото: ZumaTAСС Кому праздник, а кому и война: 1 января 1957 года в США наметили в качестве даты операции «Дропшот» — начала массовой атомной бомбардировки СССР.

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