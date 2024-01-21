The Times: Моуринью проведёт переговоры с владельцем «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Наполи» в ближайшее время. Как сообщает The Times, на следующей неделе Моуринью планирует встретиться с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
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