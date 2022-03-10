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«Единая Россия» приглашает принять участие в праймериз в Севастополе

Как сообщает пресс-служба севастопольской организации политической партии «Единая Россия», 9 марта начался приём документов от желающих стать кандидатами в предварительном голосовании — на партийных праймериз в Законодательное собрание Севастополя.

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