«Единая Россия» приглашает принять участие в праймериз в Севастополе

Как сообщает пресс-служба севастопольской организации политической партии «Единая Россия», 9 марта начался приём документов от желающих стать кандидатами в предварительном голосовании — на партийных праймериз в Законодательное собрание Севастополя.
Как сообщает пресс-служба севастопольской организации политической партии «Единая Россия», 9 марта начался приём документов от желающих стать кандидатами в предварительном голосовании — на партийных праймериз в Законодательное собрание Севастополя.
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