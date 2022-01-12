РИАП "АПРАЛ" МТ

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Валуев назначен главой Общественного совета при Минприроды России

Валуев назначен главой Общественного совета при Минприроды России

В прошлом боксер, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» и охотник Николай Валуев, который последнее время курирует в парламенте вопросы развития туризма и туристической инфраструктуры, согласился занять, предложенную ему, новую должность.

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