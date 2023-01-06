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Льюис Хэмилтон: «Макларен» и «Альпин» могут присоединиться к борьбе за титул в 2023-м»

Льюис Хэмилтон назвал команды, которые могут побороться с грандами в 2023 году. В 2022-м все победы и почти все подиумы распределили между собой три коллектива – «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес».

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