Льюис Хэмилтон: «Макларен» и «Альпин» могут присоединиться к борьбе за титул в 2023-м»

Льюис Хэмилтон назвал команды, которые могут побороться с грандами в 2023 году. В 2022-м все победы и почти все подиумы распределили между собой три коллектива – «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес».
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