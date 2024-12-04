Шольц назвал слабостью отказ от диалога с Путиным

БЕРЛИН, 4 декабря, ФедералПресс. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отсутствие диалога с президентом России Владимиром Путиным было бы политической слабостью Европы, подчеркнув важность переговоров для решения украинского кризиса и достижения мира.