Бритни Спирс отреагировала на неприязнь публики к ее откровенным фото

Певица уверена, что люди просто ее не понимают и ничего плохого в таких фото нетАмериканская поп-звезда Бритни Спирс давно уже прославилась своими обнаженными и полуобнаженными фотографиями, порой на грани фола.
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