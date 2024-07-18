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«13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

«13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок Томас Мэтью Крукс оставил «угрожающее сообщение» на игровой онлайн-платформе Steam, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на американских сенаторов.

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