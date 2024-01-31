Выяснились подробности смертельной аварии с участием грузовика на пункте оплаты проезда

Стали известны подробности резонансного ДТП на пункте оплаты проезда дороги М-1 “Беларусь” в Одинцовском городском округе, где 29 января грузовик выехал на встречную полосу и раздавил автомобиль «Тойота Камри».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии