СБ ООН 24 февраля проголосует по нейтральному проекту резолюции по Украине

В предложенном США документе нет обвинений в адрес России в начале конфликта США могут предложить Совету Безопасности ООН проголосовать по своему проекту резолюции об урегулировании украинского конфликта, который носит значительно более нейтральный характер по сравнению с резолюцией Киева и западных государств.