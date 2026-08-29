Сафонов получил 4 балла от L’quipe за матч с «Лиллем». Только три игрока «ПСЖ» получили оценки ниже

Французская газета L’Équipe выставила оценки футболистам «ПСЖ» по итогам матча второго тура Лиги 1 против «Лилля» (2:2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым