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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов получил 4 балла от L’quipe за матч с «Лиллем». Только три игрока «ПСЖ» получили оценки ниже

Французская газета L’Équipe выставила оценки футболистам «ПСЖ» по итогам матча второго тура Лиги 1 против «Лилля» (2:2).

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