Сразу после начала спецоперации на Украине финские власти поспешили присоединиться к антироссийским санкциям.
Финны ударили по России, забыв про эффект бумеранга. Теперь просят пощады
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
Пошел ка ты, быстрый ты наш - права русских на ЮВ украины и в Крыму не ущемляются. да и такого образования не будет. Русские области вернутся домой, венгерские венграм, а вот пшеки смогут отработать свои хлысты на спинах западенских селюков.
Ответить
15 час.
Андрей Валерьевич
Всё просто ! не понимают фины ,что нельзя бомбить на Донбассе русских людей 9 лет !!! Получают по полной !!! Экономически , если голова промыта американский пропагандой !!! Голодное и холодное брюхо для жителей западной Европы самое то чтоб мозги ,,,,заработали,,,, и задумались - что такое хорошо и,что такое плохо .
Ответить
14 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Финны с дуба что ли рухнули?! СВО не сегодня началась. Проблема много глубже. Со страной, которая в НАТО договариваться и обсуждать дела смысла нет: финны уже не само\стоятельны.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии