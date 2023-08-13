Царьград

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Финны ударили по России, забыв про эффект бумеранга. Теперь просят пощады

Финны ударили по России, забыв про эффект бумеранга. Теперь просят пощады

Сразу после начала спецоперации на Украине финские власти поспешили присоединиться к антироссийским санкциям.

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Комментарии
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Алатырка
Пошел ка ты, быстрый ты наш - права русских на ЮВ украины и в Крыму не ущемляются. да и такого образования не будет. Русские области вернутся домой, венгерские венграм, а вот пшеки смогут отработать свои хлысты на спинах западенских селюков.
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15 час.
Андрей Валерьевич
Всё просто ! не понимают  фины  ,что нельзя  бомбить на Донбассе русских людей 9 лет !!! Получают  по полной  !!!  Экономически ,   если  голова  промыта американский  пропагандой !!!  Голодное   и холодное брюхо  для жителей западной Европы  самое  то чтоб мозги ,,,,заработали,,,,  и задумались  - что такое хорошо и,что такое плохо .
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14 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Финны с дуба что ли рухнули?! СВО не сегодня началась. Проблема много глубже. Со страной, которая в НАТО договариваться и обсуждать дела смысла нет: финны уже не само\стоятельны.
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7 час.

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