Финны ударили по России, забыв про эффект бумеранга. Теперь просят пощады

Алатырка Пошел ка ты, быстрый ты наш - права русских на ЮВ украины и в Крыму не ущемляются. да и такого образования не будет. Русские области вернутся домой, венгерские венграм, а вот пшеки смогут отработать свои хлысты на спинах западенских селюков.

Андрей Валерьевич Всё просто ! не понимают фины ,что нельзя бомбить на Донбассе русских людей 9 лет !!! Получают по полной !!! Экономически , если голова промыта американский пропагандой !!! Голодное и холодное брюхо для жителей западной Европы самое то чтоб мозги ,,,,заработали,,,, и задумались - что такое хорошо и,что такое плохо .