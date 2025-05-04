Ради дешёвого лечения зубов россияне стали активно осваивать "зубной туризм"

Издание Банки.ру со ссылкой на "Орловские новости"и ТГ-канал Shot-проверка пишет, что ради экономии средств россияне поехали лечить зубы в другие регионы страны: - там сейчас можно сэкономить до 80% стоимости лечения зубов в той же Москве.