Ради дешёвого лечения зубов россияне стали активно осваивать "зубной туризм"

Издание Банки.ру со ссылкой на "Орловские новости"и ТГ-канал Shot-проверка пишет, что ради экономии средств россияне поехали лечить зубы в другие регионы страны: - там сейчас можно сэкономить до 80% стоимости лечения зубов в той же Москве.
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