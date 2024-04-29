Разработчики «Таркова» отступили, свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, подробности о Swit...

Разработчики «Таркова» отступили, свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, подробности о Switch 2…Босс студии Shift Up Ким Хюн Тэй рассказал о парированиях и уклонениях в Stellar Blade, российская студия Lipsar поделилась кадрами из пошаговой тактики Sparta 2035, продолжение драмы вокруг дорогого издания Escape from Tarkov, ветеран индустрии Синдзи Миками основал новую студию, свежий трейлер S.