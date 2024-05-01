Роботы с ИИ научились ремонтировать других роботов. Бот заменил палец своему товарищу

Роботы Aloha 2 научились ремонтировать других роботов и выполнять сложные манипуляцииВ рамках проекта Aloha Unleashed, инициированного учеными из Стэнфордского университета и командой робототехников из Google DeepMind, были значительно расширены функциональные возможности домашних роботов с открытым исходным кодом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии