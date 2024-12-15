Олимпийская чемпионка Сметанина находится без сознания и подключена к ИВЛ

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в тяжелом состоянии в реанимации, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
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