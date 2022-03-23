Йоси сделал 60 голевых передач в 62 матчах сезона. Это лучший результат для защитников с 1994 года – после Зубова

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси сделал 60 голевых передач в 62 матчах сезона. Швейцарец отметился баллом за результативность при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (1:6).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх