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Царьград

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Кобяков: Запад вложил 600 млрд долларов в конфликт на Украине

Кобяков: Запад вложил 600 млрд долларов в конфликт на Украине

Антон Кобяков, советник президента России, сообщил о 600 миллиардах долларов, вложенных Западом в конфликт на Украине.

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