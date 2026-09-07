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Татар-информ

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Молодые ученые Татарстана могут получить грант на жилье

Молодые ученые Татарстана могут получить грант на жилье

Молодые ученые Татарстана могут претендовать на гранты для улучшения жилищных условий. В 2026 году по решению Раиса республики Рустама Минниханова предусмотрено 16 выплат по 1 млн 375 тыс.

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