Обвиняемый в убийстве певца Талькова допрошен в Израиле

Сотрудники СК РФ допросили обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова — бывшего директора Валерия Шляфмана, живущего на данный момент в Израиле, пишет 10 октября газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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