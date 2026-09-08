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Лавров объяснил, почему Запад озверело требует вернуть границы Украины 1991 года

Руководители западных стран «озверело» требуют вернуть границы Украины 1991 года, чтобы люди русской культуры, которые столетиями живут на этих землях, оказались в концлагере.

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